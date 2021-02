Correcção ao trabalho sobre desemprego

O trabalho sobre o Desemprego, realizado e publicado na última página da edição do DIÁRIO desta quinta-feira, 11 de Fevereiro, vem com um erro que carece de correcção. Antes de mais, as nossas sinceras desculpas aos nossos leitores.

No grafismo de barras sobre o Inquérito ao Emprego em 2020 (valores anuais), há sete indicadores mas 8 barras e valores. Isto porque faltou incluir o indicador "População Desempregada".

Situação que está corrigida na imagem em anexo e que repõe a verdade dos factos.