Madeira teve a maior taxa de desemprego no 4.º trimestre de 2020

Assim, segundo os dados divulgados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística, "no 4.º trimestre de 2020, a taxa de desemprego foi superior à média nacional em quatro regiões do país: Região Autónoma da Madeira (10,7%), Algarve (9,9%), Área Metropolitana de Lisboa (7,7%) e Alentejo (7,4%). No Norte (7,0%), Centro (5,8%) e Região Autónoma dos Açores (5,5%) as taxas de desemprego ficaram abaixo daquele valor".

A taxa de desemprego nacional nos últimos três meses foi de 7,1%, abaixo do resultante no 3.º trimestre (7,8%) e acima do trimestre homólogo (6,7%).

"Em relação ao trimestre anterior, a taxa de desemprego aumentou em três regiões, com o maior aumento a ser observado na Região Autónoma da Madeira (2,1 p.p.), manteve-se inalterada na região Centro e diminuiu em três outras regiões, com destaque para o decréscimo na Área Metropolitana de Lisboa (1,8 p.p.)", afiança o INE.

Já "em termos homólogos, a taxa de desemprego aumentou em cinco regiões e diminuiu em duas. Os dois maiores acréscimos verificaram-se na Região Autónoma da Madeira (3,7 p.p.) e no Algarve (3,1 p.p.), enquanto os dois únicos decréscimos se observaram no Norte (0,1 p.p.) e na Região Autónoma dos Açores (2,1 p.p.)", reforça.

No que toca à taxa de desemprego anual, em 2020, "a região Norte igualou a média nacional (6,8%), enquanto as taxas do Algarve (8,3%), da Região Autónoma da Madeira (7,9%) e da Área Metropolitana de Lisboa (7,7%) ficaram acima daquele limiar e as taxas das restantes regiões ficaram abaixo: Região Autónoma dos Açores (6,1%), Alentejo (5,9%) e Centro (5,6%)", refere.

Por fim, "em relação a 2019, a taxa de desemprego aumentou em cinco regiões, tendo o maior acréscimo sido observado no Algarve (1,2 p.p.), e diminuiu em duas regiões – Alentejo (1,0 p.p.) e Região Autónoma dos Açores (1,8 p.p.)". No caso da Madeira, há um aumento de 0,9 pontos percentuais, de 7% em 2019 para os tais 7,9% no final do ano passado.