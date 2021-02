A taxa de juro no crédito á habitação na Região Autónoma da Madeira continua em queda, atingindo em Janeiro de 2021 o valor mais baixo da série iniciada em Janeiro de 2009. Ou seja, segundo os dados divulgados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística, em média a banca cobrou 0,767% de juros para a concessão do crédito para comprar casa, menos 0,023% do que no último mês de 2020.

A acompanhar esta redução, que ocorre pelo quinto mês consecutivo (desde os 0,874% de Agosto do ano passado), está o valor da prestação total, que iguala o mínimo destes 12 anos, ocorrido em Setembro passado. Ou seja 229 euros é a prestação, sendo que 192 euros cobrem o capital amortizado e 37 euros pagam os juros totais.

Para contrapor a esta quebra, o capital em dívida sobe há quatro meses consecutivos, atingindo no primeiro mês do ano novo uma média de 58.210 euros por contrato de crédito, aumentando 36 euros face a Dezembro de 2020.

Por isso, comparando com a média nacional, o valor apenas para o continente e o que os açorianos pagam, o conjunto dos créditos à habitação dos madeirenses continua a ser o mais alto do país, não só na prestação mensal como no capital em dívida, o que implica também um capital amortizado mais elevado, embora com taxa de juro mais baixa apenas que os dos Açores, que é a região com a taxa, o capital em dívida e a prestação mais baixas.