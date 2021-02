Mais de 18.000 vacinados na Madeira contra a covid-19

Até ao final do dia de hoje mais de 18.000 pessoas terão sido vacinadas na Madeira contra a covid-19, avançou o secretário regional da Saúde, que esta manhã visitou juntamente com o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, o Centro de Vacinação do Funchal, montado no Madeira Tecnopólo. “Naturalmente estamos satisfeitos e quando houver mais vacinas vamos intensificar mais a nossa velocidade de vacinação”, garantiu Pedro Ramos, revelando que a Região está à espera de receber 4.650 doses da nova vacina da Astrazeneca.

A Região deverá ser informada até ao final do dia de amanhã do plano para a vacinação para as próximas semanas, depois da reunião da equipa que gere a vacinação a nível nacional e que é liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo. Este será o primeiro agendamento da responsabilidade do novo coordenador nacional, após a saída de Francisco Ramos, que delineou o que a Madeira está actualmente a acabar de cumprir.

Entretanto, o secretário regional da Saúde revelou as expectativas quanto à próxima remessa: “As vacinas da Astrazeneca são aquelas que nós estamos prontos para receber. Devo-lhes dizer, e foi o conteúdo do mail que enviei ontem ao vice-almirante, que a Madeira está à espera das 4.650 doses que estavam de facto previamente atribuídas”. Pedro Ramos explica que está a contar com este número porque numa primeira fase, a Região ia receber 1.825 vacinas do novo laboratório e escolheu não receber. “Nós prescindimos dessa dose porque ainda tínhamos vacinas da Pfizer, e portanto vamos receber agora a totalidade das duas remessas que corresponde a 2,5% em termos de proporção demográfica”.

A Madeira está a terminar a segunda semana de vacinação da população de acordo com as prioridades previamente estabelecidas nos planos nacional e regional, dividindo os concelhos pelos dias da semana. Na segunda-feira são os concelhos de Machico e Ribeira Brava, na terça-feira a Calheta, na quarta-feira a vacinação é feita em São Vicente e Porto Moniz, no dia seguinte em Santa Cruz e Santana e na sexta-feira em Câmara de Lobos e Ponta do Sol. Os sábados e domingos estão reservados para a população do concelho do Funchal.

A vacinação começou no dia 31 de Dezembro na Madeira e no dia 1 de Janeiro no Porto Santo.