Incêndio em pleno inverno lavra na fronteira entre Espanha e França

Um incêndio florestal, a lavrar numa grande área, em zona de mato, está a ser combatido desde a manhã de sábado no norte de Espanha, e as chamas já entraram em território francês. As últimas notícias davam conta que os bombeiros ainda não tinham conseguido colocar cobro às chamas, alimentada pelo forte vento, apesar de estarmos em pleno inverno.

O fogo em Bera, Navarra, e Lesaka galgou a fronteira de França e também se estendeu para Guipúzcoa, no vizinho País Basco, pela zona de Endarlatza.

As dimensões do incêndio levaram à ativação, em Navarra, do Nível 2 do Plano de Emergência e a intervenção da Unidade de Emergência Militar (UME), informou o Governo Regional.

A SOS Navarra foi alertada pelas 10h30 para a ocorrência de um incêndio na saída de Bera para Endarlatza, que rapidamente se propagou com as fortes rajadas de vento de até 100 quilómetros por hora.

O incêndio atravessou o rio Bidasoa e a estrada N-121-A e avançou com uma segunda frente por Lesaka, em direção à fronteira com Guipúzcoa.

A força do vento impediu a intervenção dos meios aéreos do Governo de Navarra, tal como das aeronaves mobilizadas pelo Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação, que regressaram a Madrid quando se encontravam a 13 quilómetros do destino, devido à turbulência que se fazia sentir.

Os trabalhos de combate às chamas no terreno estão a ser dificultados pela dificuldade de acesso às frentes do incêndio através de zonas íngremes.

Como medida preventiva foram evacuadas algumas zonas de Ibardin, como aldeias e quintas.

Pelas 14:15, a evolução do incêndio obrigou a ativar o Nível 2 do Plano de Emergência, uma vez que a Comunidade Autónoma não estava a conseguir debelar as chamas com recursos próprios, e já havia populações em risco.

Patrulhas da polícia local e da Guarda Civil ordenaram a circulação pela estrada N-121-A de camiões, onde o tráfego de pesados está proibido em Sunbilla e Arre, para facilitar o trânsito de veículos de emergência.

Não são esperadas alterações atmosféricas significativas durante toda a noite, embora esteja prevista uma diminuição da intensidade do vento durante a manhã de domingo, o que poderá permitir que os meios aéreos possam operar.

Um dos bombeiros voluntários no local disse à agência de notícias Efe que, na área de Bera, o fogo está "bastante controlado", embora ainda esteja muito vento.

Segundo o bombeiro, "será difícil" extinguir hoje as chamas, uma vez que, embora possam ser controladas em Bera, não será possível fazê-lo em Lesaka, onde a situação "é muito complicada", especialmente junto à fronteira com a França.

Os jornais locais dão conta ainda de pelo menos 40 casas evacuadas.