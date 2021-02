Previsão de queda de neve para este domingo na Madeira

A previsão do IPMA para este domingo, 21 de Fevereiro de 2021, aponta para "períodos de céu muito nublado" com a possibilidade de ocorrência de "aguaceiros em geral fracos até ao início da manhã, sendo de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira".

No mais recente apontamento sobre o estado do tempo para hoje, emitido ao final da tarde de sábado, é previsível que "vento moderado (20 a 35 km/h) de noroeste, rodando gradualmente para sudoeste, sendo moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 80 km/h, nas terras altas até ao início da manhã e no final

do dia", refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Segundo a previsão, no Funchal poderá ocorrer "períodos de céu muito nublado" e a "possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até ao início da manhã", com o vento fraco a soprar com rajadas inferiores a 15 km/h, tornando-se fraco a moderado (até 25 km/h) de sudoeste a partir da tarde.

Quanto ao estado do mar, a costa norte pode contar com "ondas de noroeste com 4 a 5 metros, diminuindo temporariamente para 3 a 4 metros", enquanto que na costa Sul as ondas de oeste/sudoeste poderão ter entre 2 e 3 metros, diminuindo

para 1,5 e 2,5 metros, sendo 3,5 a 4,5 metros na parte oeste da ilha até ao início da manhã.

Refira-se que o IPMA mantinha ontem à noite a costa norte da Madeira e o Porto Santo em aviso amarelo para a agitação marítima até às 9 horas de hoje, enquanto que a Costa sul o aviso amarelo vigoraria até às 6 horas.

A temperatura da água do mar será de uns pouco agradáveis 18 a 19ºC.