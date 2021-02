Capitania actualiza aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal actualizou a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 06 horas horas locais de sábado no Arquipélago da Madeira.

O vento será de quadrante leste fraco a bonançoso, por vezes moderado, tornando-se fraco a bonançoso a partir do final da tarde. A visibilidade estará boa.

Na costa norte esperam-se ondas de 3,5 a 4,5 metros, diminuindo para 2 a 3 metros a partir do final da tarde.

Na costa sul as ondas deverão andar entre os 2 e 3 metros.