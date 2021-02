A Capitania do Porto do Funchal emitiu esta madrugada um aviso de mau tempo (sinal 6) para a Região, depois de receber informações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, pelas 02:12.

Dizem essas informações que a força do vento será 7, ou seja, entre 51 a 62 quilómetros por hora, e de qualquer direcção.

Já pelas 6 horas desta manhã, o IPMA voltou a reforçar os avisos junto da Capitania do Funchal, alertando para além do vento forte, para a agitação marítima, até às 6 horas de sábado.

Espera-se vento de SW moderado a fresco, aumentando para fresco a muito fresco a partir da tarde, e para muito fresco a forte no final do dia.

A visibilidade será boa a moderada, temporariamente fraca devido a poeiras na parte S, tornando-se moderada a fraca durante a madrugada.

Na Costa Norte, ondas NW 1,5 a 2,5 metros, passando a ondas W/NW 2,5 a 3,5 metros a partir da noite, aumentando para 4 a 4,5 metros no final.

Na Costa Sul, ondas SW 1 a 1,5 metros, aumentando para 2 a 3,5 metros a partir da noite, temporariamente 4 metros na parte mais W no final.