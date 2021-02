Zainadine diz que Marítimo quer "virar a página" diante do FC Porto

O futebolista Zainadine afirmou hoje que está na hora de "virar a página" à má fase que o Marítimo atravessa na I Liga e que a mudança tem de começar já no próximo jogo diante do FC Porto.

"Temos de virar a página já na segunda-feira. Jogando em casa, temos de nos impor e é isso que vamos fazer", enalteceu o internacional moçambicano em declarações à televisão do clube 'verde rubro'.

O conjunto madeirense recebe o FC Porto na segunda-feira, após cinco derrotas consecutivas para o campeonato, e ,segundo Zainadine, a receção aos 'dragões' será o "clique" para quebrar o ciclo negativo.

"Precisamos de uma vitória para poder dar o 'clique' que estamos à espera há muito tempo", explicou o defesa-central, realçando que a formação tem "trabalhado no limite" para fazer "um bom resultado em casa".

O 'patrão da defesa' maritimista relembrou a vitória da primeira volta (3-2), mas admitiu dificuldades diante do campeão nacional em título, descrevendo o próximo adversário como "uma das melhores equipas europeias", chamando à atenção para a prestação da equipa de Sérgio Conceição na Liga dos Campeões, competição em que venceu a Juventus (2-1) na primeira mão dos oitavos de final.

"Fomos ao Dragão ganhar um jogo difícil perante o campeão nacional. O Porto é uma das melhores equipas europeias e tem provado isso na Liga dos Campeões", frisou o atleta que chegou ao Marítimo na época 2016/17.

O conjunto madeirense, que se encontra na 16.ª posição com 17 pontos, recebe o FC Porto, segundo classificado com 41, para a 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na segunda-feira, às 19:00, num jogo com arbitragem de Vítor Ferreira (AF Braga).