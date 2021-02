UEFA cancela oitava edição da Youth League

A edição 2020/21 da UEFA Youth League, na qual iriam participar Benfica e FC Porto, foi cancelada "devido à pandemia de covid-19 e aos seus efeitos na organização das competições", anunciou hoje a UEFA em comunicado.

"Lamentavelmente, as condições para reiniciar esta competição internacional de futebol jovem não foram cumpridas nas atuais circunstâncias e tanto o Comité de Competições de Clubes da UEFA como a Associação Europeia de Clubes foram consultados e apoiaram a ideia de cancelar excecionalmente a UEFA Youth League esta época", refere o organismo.

Na base da decisão estão as restrições nas viagens implementadas por vários governos europeus, de forma a conter a propagação do novo coronavírus, as quais "afetam os clubes participantes" e "criam grandes dificuldades para a organização dos seus jogos".

"O Comité Executivo da UEFA sublinhou que não há possibilidade de adiar mais o início da competição e que a saúde e segurança dos jovens jogadores deve ser a principal prioridade", salientou a UEFA, revelando que "dois clubes já se tinham retirado da prova".

Face às dificuldades inerentes à crise mundial de saúde pública, a oitava edição da UEFA Youth League apenas iria começar no final deste mês e num formato diferente do habitual, sem fase de grupos e somente com eliminatórias.

FC Porto e Benfica seriam os representantes lusos na competição e já tinham adversários atribuídos.

Os 'dragões', vencedores em 2018/19, iriam defrontar os ucranianos do Shakhtar Donetsk, em 03 de março, enquanto os 'encarnados', finalistas da última edição, jogariam com os checos do Sparta de Praga, um dia antes.

