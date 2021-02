PCP congratula-se com aumento extraordinário das pensões

O PCP esteve hoje, dia 19 de Fevereiro, no centro do Funchal, a contactar com a população. Ocasião em que Ricardo Lume aproveitou para destacar que o aumento extraordinário de 10 euros nas pensões e reformas "só foi possível com a intervenção do PCP".

"Com a luta dos reformados, pensionistas e idosos e a determinação do PCP foi possível um aumento extraordinário das pensões para cerca de um milhão e oitocentos mil reformados e pensionistas, aumento que se traduz em mais 24 ou 40 euros nos valores das suas pensões ente 2017 e 2020. Por proposta do PCP a Assembleia da República em sede de discussão do Orçamento de Estado para 2021, aprovou a subida extraordinária das pensões em dez euros, a partir de 1 de Janeiro de 2021, para quem recebe uma reforma até 658,2 euros".

O dirigente comunista sublinha que esta medida é de "grande alcance social também para a nossa Região", onde existem "cerca de 50 mil reformados e pensionistas que auferem pensões de reformas abaixo dos 658 euros".

Ainda assim, o PCP o facto de PS e PSD terem inviabilizado a proposta do PCP que pretendia alargar o aumento extraordinário às reformas acima dos 658 euros.