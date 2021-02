Funcionários da Loja do Munícipe da Ponta do Sol testaram negativo à covid-19

Na sequência do comunicado emitido pela Câmara Municipal, no passado dia 13 de Fevereiro, onde foi activado o plano de contingência para a covid-19, devido à presença de dois casos positivos na Loja do Munícipe, a Câmara Municipal informa que todos os funcionários daquela secção foram testados e tiveram resultado negativo.

"Apesar de serem contactos de baixo risco, a Câmara responsabilizou-se pela realização de testes à covid-19 e pela desinfeção de todo o espaço, de forma a garantir a segurança de todos os funcionários e de todas as pessoas que recorrem àquele local", revela.

Verificadas todas as condições de segurança, a Loja do Munícipe reabre ao público já amanhã, quinta-feira, dia 18 de Fevereiro, no horário habitual.