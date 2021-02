Presidente e ‘vice’ da ALM testam negativo

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e o vice-presidente, José Prada, testaram negativo para a Covid-19. Os dois fizeram teste PCR esta manhã, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, depois de terem estado em contacto directo com a deputada Olga Fernandes, que acusou positivo para o novo coronavírus no passado sábado.

Há ainda 13 deputados a aguardar resultados aos testes PCR, que foram realizados esta tarde. Ontem, por iniciativa da Assembleia Legislativa da Madeira, 98 deputados, funcionários e outras pessoas que colaboram nas sessões plenárias foram sujeitas a testes rápidos para despiste do vírus. Todos os testes deram negativo.

Para amanhã está previsto o retomar das sessões, uma vez que o plenário previsto para hoje foi adiado, por força dos constrangimentos causados pela ausência de vários parlamentares em isolamento profilático.