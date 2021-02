Estudantes de Medicina em estágio no SESARAM já foram vacinados contra a COVID-19

Os estudantes da área da Saúde a frequentar estágios nas unidades de saúde da Madeira já estão a ser vacinados contra a COVID-19. Os primeiros estudantes da área da Medicina, num total de oito, foram vacinados na semana passada e outros já estão agendados para esta semana.

Por decisão da Comissão Regional Contra a Vacinação COVID-19, estes jovens foram indicados como prioritários e como tal alguns já fizeram a vacina e outros aguardam o agendamento. Uma medida que contribui para a segurança destes estudantes que se encontram em formação no Serviço de Saúde da RAM, bem como a dos utentes que com eles contactam ao longo do estágio.

No Serviço de Saúde da RAM, o grupo de estudantes na linha da frente em estágios de formação engloba, essencialmente, estudantes de Medicina e de Enfermagem.