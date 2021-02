Governo quer exportar novos produtos de pesca por via aérea

Teófilo Cunha, secretário regional de Mar e Pescas, está a estudar a possibilidade de exportar novos produtos regionais oriundos da aquacultura e da pesca da Madeira para o território do continente e outros países. O tema motivou hoje uma reunião, por videoconferência, com o presidente do consórcio Madeira Air Integrated Solution, António Beirão.

A empresa que trabalha em parceria com a Swiftair, detentora de mais de 100 aviões, assegura o transporte de carga aérea entre a Madeira e Lisboa, tendo reforçado em 25%, em plena pandemia, a capacidade de carga, graças às cerca de 800 toneladas de dourada da Madeira exportadas para o mercado nacional.

Teófilo Cunha pretende valorizar comercialmente os produtos da pesca regional e tem reunido com diversas entidades para encontrar soluções que permitam iniciar a exportação de novas espécies, entre elas o atum rabilho, que em Londres ou no Japão, por exemplo, atingem valores altos.

O governante entende que as empresas e os operadores regionais do sector “precisam de se reorganizar, alterar práticas e encetar o processo de certificação de ‘exportador autorizado’, que se traduz numa cadeira de processos de higiene e segurança alimentar que garante peixe fresco e com elevado grau de qualidade”.

O presidente do consórcio assegurou que o acordo firmado entre o Governo Regional e a empresa “prevê o desenvolvimento do mercado para além do continental” porque a Madeira Air, através do parceiro Swiftair, “permite ao produtor/exportador madeirense colocar os seus produtos em todo o mundo”.

António Beirão apontou o sucesso do transporte aéreo da dourada da Madeira como um exemplo da experiência da empresa para a exportação de outros produtos regionais como o atum rabilho.

Para além da certificação já referida, existem questões aeroportuárias que têm de ser corrigidas e ultrapassadas para que alguns setores produtivos da região possam crescer com o mercado da exportação.