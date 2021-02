Cônsul Nini pretende incrementar relações entre Colômbia e Madeira

Incrementar as relações entre a Madeira e a Colômbia e prestar apoio aos cidadãos colombianos residentes na Região são os dois compromissos que Nini Andrade Silva assumiu, esta tarde, na sua primeira iniciativa pública na qualidade de cônsul honorária daquele país sul-americano no Funchal. A conhecida designer de interiores foi recebida no Palácio de São Lourenço pelo representante da República, Ireneu Barreto.

À saída do encontro, Nini Andrade Silva explicou que foi precisamente no decorrer do seu trabalho que conheceu a Colômbia. Há cerca de 10 anos foi convidada para fazer o design e arquitectura interior do B.O.G. Hotel em Bogotá. A experiência correu-lhe bem. O seu atelier recebeu um prémio e seguiram-se contratos para decorar novas unidades da cadeia Movich. Ao todo, 9 hotéis em diferentes cidades têm a sua ‘assinatura’. A designer madeirense apaixonou-se pelo pelo povo, pelas paisagens e pela cultura da Colômbia, pelo que não teve dúvidas em aceitar quando recebeu o convite para ser cônsul honorária no Funchal.

A nova representante consular adiantou que há 37 cidadãos colombianos registados na Madeira, mas acredita que o número de residentes é muito superior. Para já, sabe que no próximo ano haverá eleições naquele país e que, em articulação com a embaixada em Lisboa, terá de prestar o apoio necessário para que os cidadãos colombianos residentes na Região possam exercer o seu direito de voto.

Nini Andrade Silva considera que os madeirenses conhecem pouco o país vizinho da Venezuela, mas acredita que é um óptimo destino de férias, num período pós-pandemia.

De resto, na audiência desta tarde a cônsul, nomeada a 16 de Outubro, transmitiu ao representante da República a sua expectativa no fortalecimento de relações entre a República da Colômbia e a Região Autónoma da Madeira, mencionando não só a existência de uma comunidade colombiana estável residente na RAM como também a relevante presença de empresários madeirenses neste país da América Sul, em vários sectores económicos. Ireneu Barreto aproveitou a audiência para expressar a sua preocupação com a eventual presença de lusodescendentes entre os cidadãos que, nos últimos anos, saíram da Venezuela e procuraram refúgio na Colômbia, e elogiou a forma humanitária como este país acolheu milhões de pessoas. Teve também ocasião para desejar à nova cônsul as maiores felicidades na sua missão.