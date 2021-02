Exposição “Blue Light” para ver até sábado

A exposição “Blue Light” do consagrado artista madeirense Silvestre Pestana, e produzida pela Câmara Municipal do Funchal e pela ArtWorks, estará patente no Teatro Municipal Baltazar Dias até ao próximo sábado, dia 20 de fevereiro. A mostra artística apresenta uma visão ampla perante diversas forças que experienciamos na atualidade, tanto no campo da ecologia, como no campo político e social.

Esta iniciativa marcou o arranque da candidatura da Cidade do Funchal a Capital Europeia da Cultura em 2027, e representa a primeira exposição individual do artista madeirense em solo regional. Até ao momento cerca de 420 pessoas já passaram pelo Salão Nobre do Teatro desde a inauguração da mostra ao público, que aconteceu no dia 24 de novembro de 2020, um ano especialmente atípico para o meio cultural.

A situação pandémica que se instalou, desde o ano passado, tem afetado fortemente o sector cultural numa crise sem precedentes. Ainda assim, a promoção e acessibilidade da Cultura é um dos grandes desígnios do atual Executivo funchalense, pois este sector é visto como um bem de primeira necessidade.

Para além de visitas individuais, também diversos grupos de alunos têm tido a oportunidade de trocar ideias com Silvestre Pestana sobre as suas peças e sobre o estado atual da Arte, sempre respeitando as limitações do espaço e todas as condições necessárias à segurança e saúde pública.

A mostra artística de Silvestre Pestana, vencedor do prémio AICA 2019, conta com a coordenação do artista visual Hélder Folgado e a participação de Pedro Pestana na composição musical para a estadia no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias. É possível visitar a exposição de Silvestre Pestana no horário compreendido entre as 9h e as 12h30 e as 14h e as 17h.