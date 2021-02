Loja do Cidadão encerrada no dia de Carnaval

A Loja do Cidadão estará encerrada na próxima terça-feira, 16 de Fevereiro, dia de Carnaval. A medida do Governo Regional visa “dar cumprimento às determinações das autoridades de saúde e às novas medidas implementadas para controlar e conter a pandemia, contribuindo para a protecção e segurança sanitária da população2, indica nota da vice-presidência.

Os serviços serão retomados na quarta-feira, dia 17, no horário normal, entre as 08h30 e as 16h30. No entanto, deve ser privilegiado o uso de plataformas digitais para acesso aos serviços públicos, tendo em conta a grande procura pelos serviços.

Aos utentes que se dirijam presencialmente aos serviços é solicitado o uso da máscara de protecção, cirúrgica ou social, a higienização das mãos e que aguarde ordenadamente em fila no exterior do espaço. O distanciamento de 2 metros deve ser respeitado, bem como as orientações transmitidas pela equipa de apoio.