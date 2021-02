Algum trânsito na via rápida mas sem demoras

O tráfego automóvel nas principais vias de acesso à capital madeirense começam a estar mais movimentadas nesta manhã de quarta-feira de cinzas, altura em que que o maior confinamento e as férias de Carnaval aliviam um bocado o trânsito na cidade do Funchal.

Segundo se pode constatar das câmeras da Via Litoral e do Google Maps, não há ocorrências e os automóveis que circulam na Via rápida e principais estradas de acesso enfrentam o normal aumento do tráfego com o raiar da manhã.

Aos condutores que se fazem á estrada, atenção às entradas de outros automóveis, que podem dificultar a circulação, nomeadamente na subida de Santa Rita ou antes da ponte sobre a ribeira dos Socorridos, bem como às condições meteorológicas, com algum nevoeiro na zona da Cancela.