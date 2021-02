Caminho de 2 milhões será inaugurado antes das Autárquicas

Ainda antes das eleições Autárquicas, Pedro Coelho prevê que o Caminho Agrícola da Nogueira, em Câmara de Lobos, seja inaugurado. “Dentro de três meses”, prognosticou. Trata-se de um investimento no montante global de quase 2 milhões de euros, 216.708 euros do Orçamento do Município, comparticipado pelo PRODERAM em 1.754.934,40 euros.

O caminho agrícola servirá, não só uma extensa área agrícola, mas também permitirá o acesso automóvel em boas condições ao aglomerado habitacional existente ao longo dos 984 metros do traçado.

Por esta razão, a par da rede de rega, a nova infraestrutura em execução contempla igualmente rede de drenagem de águas pluviais, rede de drenagem de esgotos domésticos, rede de abastecimento de água potável e rede de iluminação pública.