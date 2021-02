Vacinas hoje entregues ao hospital darão para vacinar 2.900 pessoas

Ainda não é certo que a Região receba ainda esta semana o primeiro lote de vacinas da AstraZeneca, conforme chegou a ser anunciado pelo director regional de Saúde, Herberto Jesus, que há pouco mais de uma semana apontou a próxima sexta-feira, dia 19, como data da entrega do quarto volume de vacinas à Região, o primeiro da AstraZeneca e da Universidade de Oxford.

“Estamos a aguardar. Ainda não temos confirmações quanto a datas e a horas, mas à partida estamos à espera que nos sejam libertadas as vacinas para nos serem enviadas” disse esta manhã a directora do Serviço de Farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Martinha Garcia.

A responsável não arriscou sequer apontar provável data da próxima entrega, “mas sabemos que devemos estar a recebê-las”, admitiu. “O país vai receber e quando o país receber nós também recebemos”, assegurou.

Declarações prestadas pouco depois da Farmácia do Hospital receber mais um volume com 5.850 doses de vacinas da Pfizer. Este que é o terceiro lote entregue à Madeira foi transportado esta manhã para a farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma vez mais sob fortes medidas de segurança, depois de permanecerem guardadas, desde anteontem à noite, no Aeroporto da Madeira, em caixas com isolamento térmico.

Vacinas que depois de terem sido desembarcadas no sábado à noite do voo da TAP proveniente de Lisboa, “ficaram seladas no cofre do aeroporto”. Acondicionadas com cerca de 20 quilos de gelo seco que mantém a temperatura de -70 graus centígrados, à chegada ao hospital foram “retiradas do gelo seco e metidas nas ultracongeladoras, exactamente a uma temperatura de -70 graus”, revelou a directora da farmácia.

Até à data a Região já recebeu 29.055 vacinas, distribuídas por três remessas disponibilizadas pela Task-Force Nacional. A 31 de Dezembro chegaram as primeiras 11.505 vacinas. A 1 de Fevereiro mais 11.700 vacinas e a 13 de Fevereiro, as 5850 vacinas hoje entregues ao hospital. A remessa hoje entregue “à partida vai dar para vacinar cerca de 2.900 pessoas” com as duas doses de inoculação.

Registe-se que até à data a Região apenas recebeu vacinas da Pfizer. A próxima entrega prevista deverá ser da AstraZeneca, que tem a particularidade de poderem “ser administradas entre quatro semanas – dos 28 dias - e as 12 semanas – 84 dias”.

As vacinas da Pfizer, a segunda dose é administrada “aos 21 dias” após a primeira toma, enquanto a da Moderna - que não chegou ainda à Madeira – é para ser administradas “de 28 em 28 dias”, esclareceu Martinha Garcia.