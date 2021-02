Moradores de Santo António sem água há 24 horas

Os moradores do Beco do Vimieiro, em Santo António, estão sem água desde a manhã de ontem. A situação está a causar indignação na zona e já motivou queixas na Câmara Municipal do Funchal.

Segundo Jorge Silva, a autarquia terá informado de que havia uma obra de reparação no fundo do beco e que o problema seria rapidamente solucionado.

A verdade, afirma, é que já estão sem água há 24 horas. “Nem podemos puxar a água da casa-de-banho, nem podemos cozinhar e ainda por cima nesta altura de pandemia onde temos de ter cuidados redobrados”, disse.