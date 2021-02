Benfica empata contra o Moreirense (1-1) e pode ficar a 13 pontos do Sporting

O Benfica empatou esta noite (1-) frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos, e pode ficar a 13 pontos da liderança da I Liga caso o Sporting vença amanhã o Paços de Ferreira.

Em jogo a contar para a 19.ª jornada do campeonato de futebol português, Seferovic adiantou as águias no marcador à passagem dos 25 minutos, mas ficou tudo empatado antes do intervalo, na cobrança de uma grande penalidade apontada por Yan, aos 41 minutos.

A equipa de Jorge Jesus segue no 4.º lugar com 48 pontos acumulados, menos dois que o Sp. Braga e menos três que o FC Porto. Já o Moreirense é 7.º com 25 pontos averbados.