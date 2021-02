Três jovens presos em elevador e em apartamento no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para socorrer três pessoas que ficaram retidas no interior de um elevador e num quarto de um apartamento, no Funchal.

O primeiro caso ocorreu por volta das 23 horas de segunda-feira, quando um elevador avariou num prédio na Rua Jaime Moniz. Os bombeiros foram chamados para abrir a porta, sendo que o rapaz não necessitou de assistência hospitalar.

Mais tarde, já pelas 1h45 desta terça-feira, na Estra da Boa Nova, duas crianças ficaram presas no interior do quarto, após a porta ter-se fechado. Os operacionais entraram pela varanda, arrombaram a porta e conseguiram auxiliar as crianças, que se encontravam bem de saúde.