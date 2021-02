CMF renova imagem da factura da água

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) anunciou, este sábado, 13 de Fevereiro, que no âmbito do processo de modernização administrativa, vai apresentar brevemente uma nova imagem e layout nas facturas da água que são emitidas mensalmente pelo Município, através do Departamento das Águas do Funchal.

O novo documento traz "um design mais moderno e de fácil perceção", sublinha o presidente, Miguel Silva Gouveia.

"Desenvolvemos um documento mais completo e de fácil compreensão para todos, procurando transmitir a informação com um maior detalhe e uma melhor clareza de leitura. Este processo de transição e evolução da nova fatura das Águas do Funchal reflete muito mais do que a novidade de um grafismo, pretendendo marcar a comunicação municipal e a identidade visual dos serviços da autarquia”.

A nova factura conta na página principal com as informações relevantes como: a identificação da entidade que emite a fatura; identificação e morada do titular do contrato; período de consumo, data de emissão, mês a que se refere e o tipo de cliente; quadro resumo com o peso que cada tarifa tem no preço total a pagar; data para comunicação de leituras, prazo e as várias formas de pagamento.

Nova factura (frente)

Por sua vez, no verso do documento, encontra-se a restante informação obrigatória, nomeadamente: sobre o local da instalação; quadro de leituras; resumo da faturação dos últimos 6 meses; detalhe da decomposição do preço a pagar por cada tarifa; locais de pagamento; informação para clientes de débito direto; informação para comunicação de leituras e fatura eletrónica, e um espaço publicitário reservado para campanhas/iniciativas da CMF.

Nova factura (verso)

A autarquia lembra que os munícipes podem ainda instalar a aplicação móvel (app) do Município do Funchal, que se encontra disponível na Apple Store e na Google Play.

Através da mesma também é possível, entre outros, comunicar leituras on-line, receber notificações em tempo real de intervenções na rede de água do concelho ou reportar derrames, através do Funchal Alerta.