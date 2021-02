CAB vence Galitos por 102-87

O CAB Madeira recebeu e venceu o Galitos do Barreiro por 102-87 (29-19/ 29-17/ 23-22/ 21-29), em jogo da 18.ª jornada da Liga masculina de basquetebol, disputado no pavilhão da Nazaré.

Com este resultado, os ‘Amigos’ não só recuperaram da derrota por 14 pontos sofrida na primeira volta, como conseguiram subir, provisoriamente, ao oitavo lugar da classificação, ultrapassando o Galitos e a Académica, que defronta o líder Sporting.

O CAB somou a segunda vitória consecutiva no campeonato, após ter vencido (81-75), há 15 dias, a Oliveirense, bi-campeã nacional.

No encontro, disputado ao início da tarde deste sábado, a equipa comandada por João Paulo Silva, foi superior ao adversário, revelando grande eficácia ofensiva. No terceiro quarto, o CAB chegou a somar uma vantagem de 24 pontos. O Galitos, reagindo sobretudo no contra-ataque, reduziu a diferença final para 15 pontos.

Foto ASPRESS

Em termos individuais, destaque na equipa madeirense para Paul Jorgensen, melhor marcador da partida com 23 pontos, Arvydas Gydra (20), Robertas Grabauskas (17) e Diogo Gameiro, que além de somar 14 pontos, foi uma vez mais o jogador com mais assistências (10), consolidando a liderança neste ranking nacional.