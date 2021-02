CAB pode voltar à Liga feminina já esta sexta-feira

Pode estar para breve o regresso da equipa feminina do CAB à competição, após três meses e meio sem jogos.

Impedidas de disputarem a Liga feminina de basquetebol, devido à medida imposta pelo Governo Regional que suspendeu todas as competições não profissionais até 21 de Fevereiro, as ‘Amigas’ receberam agora ‘luz verde’ do Executivo madeirense para iniciarem os jogos, fora de casa.

Após a reunião efectuada na semana passada, entre os presidentes da federação e da associação da modalidade e o secretário regional da Educação e Tecnologia, que tem a tutela do desporto, o CAB recebeu ‘ordem’ para começar a competir no continente, na tentativa de conseguir recuperar os muitos jogos em atraso, desde 25 de Outubro.

Neste sentido, o clube está a desenvolver todos os esforços junto da federação e da associação, para chegar a acordo com alguns dos adversários, na tentativa de acertar calendário.

“Ainda estamos a aguardar confirmação oficial, por parte do Governo Regional à federação, mas para já o plano passa por tentarmos realizar os desafios da zona norte, marcando jogos para esta sexta-feira, domingo e terça-feira, continuando no continente até ao domingo seguinte, para fazer ainda mais dois jogos”, revelou o presidente Pedro Freitas, ao DIÁRIO.

As 'Amigas' aguardam para já o acordo com os clubes, para poderem voltar às quatro linhas e retomar a Liga feminina, numa altura em que têm apenas cinco jogos efectuados, quando já há equipas com 15 partidas realizadas.