Benfica ‘vira’ resultado e vence Estoril por 3-1

O Benfica venceu, esta noite, o Estoril Praia por 3-1, no jogo referente à 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.

As águias ainda começaram a perder, graças a um golo de André Vidigal quando corria o minuto 23. No entanto, ainda antes do intervalo, os encarnados empatavam a partida com um golo de Darwin Núñez aos 44 minutos.

Já na segunda parte, Seferovic protagonizava a reviravolta no resultado ao marcar aos 68 minutos. O Benfica tornou a vitória mais confortável para a 2.ª mão com o bis de Darwin aos 77.

O encontro da 2.ª mão, no Estádio da Luz, que decidirá quem passa às finais, está agendado para 3 de Março, mas ainda sem horários definidos.