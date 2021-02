Sara Madruga da Costa apela a que se faça justiça ao CINM

Os deputados do PSD/M eleitos à Assembleia da República enviaram uma carta ao Primeiro-Ministro António Costa, solicitando que o Governo da República recue nas alterações que propõe para o CINM, alterações essas que serão discutidas e votadas amanhã, dia 11 de Fevereiro.

Antes do debate, Sara Madruga da Costa - cuja parecer sobre a proposta de lei 66/XIV do Governo da República, que altera matéria de benefícios fiscais, foi aprovada na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República - voltou a apelar para que "impere o bom senso" e se "atenda aos riscos que a proposta do Governo da República acarreta para o futuro desta entidade e dos seus milhares de trabalhadores".

Ontem, na audição ao Ministro das Finanças, Sara Madruga da Costa, dirigindo-se directamente a João Leão, voltou a insistir na criação de uma plataforma de entendimento na Assembleia da República entre o PSD e o PS, por forma a encontrar uma "solução equilibrada, que defenda os interesses da Madeira".

“Se houver boa vontade do partido socialista, podemos, já nesta quinta-feira, melhorar a proposta que o Governo de António Costa apresentou e trabalhar numa solução que permita manter o CINM, os seus trabalhadores e a receita fiscal”.

Sara Madruga que diz não entender que "ainda hoje e depois dos vários esclarecimentos que foram feitos a propósito das consequências que a proposta apresentada pelo Governo Central acarreta para a Madeira, significando mesmo a destruição do CINM, continue a existir uma frente de bloqueio na Assembleia da República, em relação ao futuro deste Centro".

Neste contexto reitera que o PSD "estará sempre do lado da Madeira e do CINM" e que, por isso, não se oporá a uma eventual decisão de baixa dos dois diplomas sem votação à Comissão de Orçamento e Finanças, "porque isso permitirá trabalhar numa solução legislativa conjunta, o que é benéfico para a Madeira”.