Diplomas referentes ao CINM serão apreciados na Comissão de Orçamento e Finanças

A deputada Sara Madruga da Costa considera que, hoje, deu-se um passo importante em prol do Centro Internacional de Negócios da Madeira. A social-democrata afirma mesmo que "hoje demos um passo significativo no sentido de criarmos, em conjunto, as condições necessárias para obter um acordo comum, na especialidade, um entendimento e uma proposta que vá ao encontro dos nossos interesses e é com enorme satisfação que vemos que a nossa persistência surtiu efeito, em prol dos interesses da Madeira e dos madeirenses".

Em causa está o acordo que se estabeleceu com o PS para que os diplomas do PSD e do Governo da República, referentes ao CINM, pudessem ser apreciados na Comissão de Orçamento e Finanças.

Foi dessa forma que se impediu que, esta quinta-feira, a proposta do Governo central sobre o CINM viesse a ser aprovada e "em prejuízo deste Centro Internacional". “Continuamos a acreditar que será possível encontrar uma solução e fazer aprovar uma proposta que assegure a manutenção do Centro Internacional de Negócios da Madeira e estamos convictos de que o bom senso irá imperar, mais uma vez, para que possamos fazer justiça ao CINM”, disse a deputada, garantindo que, da parte do PSD-Madeira, “o trabalho em nome da defesa da Madeira, do CINM, dos seus trabalhadores e das suas empresas, é para continuar e reforçar no futuro”.

Sara Madruga da Costa faz questão de sublinhar a importância da manutenção desta plataforma de entendimento, “até para que possamos continuar a colocar o interesse superior da Região em primeiro lugar e consequentemente a resolver assuntos que são de extrema importância, como o CINM ou a lei de finanças regionais”.

A social-democrata lembra que esta foi “a terceira iniciativa que o PSD/M apresentou para a defesa do CINM e fazendo questão de frisar que o seu Partido esteve sempre e desde a primeira hora ao lado da Madeira e deste Centro, Sara Madruga da Costa deixa claro que, agora, o mais importante é que haja união d e esforços em torno da estabilidade e da competitividade do CINM, esperando-se que o entendimento ora conseguido seja a base para o alcance desses mesmos objectivos".