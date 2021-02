14 novos casos positivos nas escolas

A Secretaria Regional de Educação acabou de divulgar o balanço diário de escolas afectadas pela Covid-19. Há planos de contingência activados em vários estabelecimentos de ensino.

De acordo com informação oficial, foram registados casos positivos em dez discentes, dois docentes e dois não docentes, que resultaram no confinamento de quatro turmas/salas, num total de 90 alunos/crianças, quatro docentes/educadoras e duas auxiliares.

Registaram-se ainda contactos de duas crianças com casos positivos, fora do contexto escolar, que resultaram no isolamento profilático, até indicação em contrário das autoridades de saúde, de duas salas, num total de 26 crianças, duas educadoras e quatro auxiliares.

Também nesta sexta-feira regressaram ao regime de aulas presencial três turmas/salas, num total de 35 alunos/crianças, e sete docentes e não docentes, em diferentes estabelecimentos e ciclos de ensino da RAM.

EB1/PE de São Filipe - Quatro alunos testaram positivo.

Colégio de Santa Teresinha - Dois alunos testaram positivo. Na sequência, duas turmas (50 alunos) estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Externato Princesa Dona Maria Amélia - Um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (18 alunos) e um docente estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE da Achada - Um aluno testou positivo.

EB1/PE do Areeiro e Lombada - Uma criança testou positivo.

EB1/PE do Caniço - Um aluno testou positivo. Na sequência, uma turma (22 alunos) e um docente estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Um docente testou positivo. Na sequência, dois docentes estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

EB1/PE de São Roque - Uma auxiliar testou positivo.

EB1/PE do Lombo de São João e São Paulo - Um assistente operacional testou positivo.

Infantário “O Principezinho” - Devido a contacto de uma criança com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma sala (19 crianças), uma educadora e duas auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Infantário da Quinta - Devido a contacto de uma criança com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma sala (sete crianças), uma educadora e duas auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.