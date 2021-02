Ambiente entrega sete novas motas aos regantes na Ribeira Brava

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, esteve hoje (dia 12 de Fevereiro) no concelho da Ribeira Brava onde entregou sete novas moto 4 aos Serviços Hidroagrícolas da empresa Águas e Resíduos da Madeira – ARM.

Acompanhada pelo presidente do município da Ribeira Brava, Ricardo Nacimento, a governante fez saber que "este investimento irá trazer melhores condições de segurança e de trabalho no desempenho de funções", uma vez que estes profissionais têm como principal tarefa a desobstrução de canais, fazendo com que a água chegue a tempo e horas.

Durante a época de regadio (ou de giro), os levadeiros são responsáveis por garantir que a água circule sem impedimentos nas levadas e chegue aos tornadoiros dos vários regantes no horário estabelecido.

Actualmente, os serviços hidroagrícolas da ARM contam com uma frota composta por 23 viaturas e 88 motociclos.