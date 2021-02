Queda de pedras fecha ER222 na Ribeira Brava

Devido à queda de pedras, encontra-se temporariamente encerrada a toda a circulação a ER222 entre o cemitério da Ribeira Brava e o Pico da Banda d' Além. Este troço já de si condicionado – proibido a viaturas pesadas – desde o final do mês de Setembro último, e interdito a todo o trânsito em caso de chuva, foi interrompido devido à queda de pedras entre o cemitério e o local da estabilização onde a faixa de rodagem sofreu estreitamento.

No local a proceder há remoção e limpeza do material que resvalou para a via pública, a Direcção Regional de Estradas estima poder abrir a condicionada estrada nas próximas horas, entre o final da manhã e início da tarde.