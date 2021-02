Ricardo Nascimento entrega Bandeira Verde a 8 Eco-Escolas

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, procedeu à entrega da Bandeira Verde a oito estabelecimentos de ensino do concelho da Ribeira Brava, numa cerimónia que obedeceu a todos os critérios recomendados pelas autoridades de saúde, de forma a evitar a propagação do vírus que provoca a doença COVID-19.

Durante a sessão, que decorreu nesta terça-feira no Salão Nobre dos Paços do Concelho, Ricardo Nascimento evidenciou que, apesar de vivermos numa fase pandémica a nível mundial, a questão ambiental não deve ser deixada de parte. “O plástico nas águas, a poluição atmosférica, o excesso do consumo elétrico e o desperdício de água são preocupações que devem ser trabalhadas diariamente, sobretudo com as crianças porque são elas que acabam por ter o papel de informar os mais velhos em casa sobre as alterações climáticas”, frisou o presidente da edilidade.

A entrega dos oito galardões é o resultado do trabalho concretizado nas escolas em prol do Ambiente, que envolve desde os representantes dos estabelecimentos de ensino, bem como os professores inseridos no Programa Eco-Escolas. “Temos de valorizar o trabalho do professor e do presidente do Conselho Executivo porque quando temos vontade e gostamos destas áreas, o projeto não fica pelo caminho”, concluiu Ricardo Nascimento.

A Escola EB2/3 Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, Escola EB1/PE Ribeira Brava, Creche do Campanário, Escola EB1/PE da Corujeira, Escola EB1/PE Tabua, Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, Escola EB1/PE da Serra de Água e Escola EB1/PE do Lombo de São João foram os estabelecimentos de ensino premiados, no âmbito do Programa Eco-Escolas.