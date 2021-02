Embarcações em perigo no cais da Ribeira Brava devido à agitação marítima

Esta noite, algumas embarcações que estavam atracadas no cais da Ribeira Brava soltaram-se das boias devido à agitação marítima forte que se tem feito sentir na Madeira desde ontem, revela ao DIÁRIO a Capitania do Porto do Funchal.

Recorde-se que a Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até à meia-noite desta segunda-feira.