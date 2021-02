Boa noite!

Quando ontem ouvimos Miguel Albuquerque garantir que, ao contrário do continente, a economia regional está a funcionar, suspiramos de alívio.

Afinal, mesmo que o salário mínimo hoje aprovado seja de 682 euros e à ilha cheguem poucos turistas, a fazer fé nas palavras do Presidente, os hotéis devem ter ocupações invejáveis, apesar de 52% das unidades disponíveis estarem fechadas; os restaurantes devem servir almoços como nunca, quando se vê cada vez mais gente de marmita na mão; as lojas comerciais devem estar desafogadas, embora quem faça a gestão corrente reclame pelas ajudas que tardam.

Exceptuando os supermercados, sempre a facturar porque ninguém vive sem comer, a banca, onde alguns vão à procura de crédito, e os serviços de saúde, pois é melhor prevenir do que remediar, ninguém faz fila para nada.

Mas a economia funciona, dizem eles, porventura no plano das intenções, com alguma ironia. É verdade que só hoje o governo regional anunciou investimentos que rondam os 50 milhões de euros. Soube-se que 22 milhões vão para a obra de prevenção e mitigação do risco de derrocadas no troço da Estrada Regional - ER 223, que liga o Estreito da Calheta ao Jardim do Mar; que as escavações e contenções periféricas do novo hospital vão custar quase 19 milhões; e que o subsídio atribuído às famílias nas viagens para a ilha do Porto Santo levam 6 milhões de euros.

As opções são legítimas pois quem está mandato para governar tem que decidir e depois prestar contas. Mas a manter-se esta média diária, mesmo sem sabemos de onde virá tanto milhão, podemos andar tesos, mas felizes. Afinal, o dinheiro circula, mesmo que muitos não lhe vejam a cor.