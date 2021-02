Carlos Pereira confiante na recuperação da Madeira

Carlos Pereira, deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, mostrou-se hoje confiante de que "a Região irá dispor de mais meios financeiros para reforçar o investimento público e para promover a competitividade da sua economia, por via das verbas do Plano de Recuperação e do próximo quadro comunitário de apoio".

O parlamentar destaca que esta semana foram aprovados no Parlamento Europeu os regulamentos do FEDER e do Fundo de Coesão, "dando mais um passo para o acesso aos programas mais relevantes no quadro dos apoios europeus".

Carlos Pereira sublinha que a Madeira terá um Plano de Recuperação que contará com quase 600 milhões de euros.

Além disso contará ainda com um Quadro Financeiro Plurianual com "muito maior dimensão financeira", tendo em conta que "o PIB per capita regional caiu, fazendo a Madeira passar para região de coesão e, portanto, com acesso a mais meios".