Governo e parceiros sociais reúnem-se hoje para discutir situação económica e social

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se hoje de novo no âmbito da Concertação social para discutirem a situação económica e social decorrente da pandemia de covid-19 e o Plano de Recuperação e Resiliência.

A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) decorrerá durante a manhã e conta com a participação da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, do secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, e do secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves.

A ordem de trabalhos definida pelo Governo prevê que seja feito o ponto da situação económica e social no âmbito da pandemia covid-19 e que seja discutido o plano de vacinação em curso.

No encontro será também feito o ponto de situação sobre a preparação do Quadro Financeiro Plurianual e os parceiros sociais terão oportunidade de se pronunciar sobre o mesmo.

O Plano de Recuperação e Resiliência será outra das matérias a discutir na reunião, que decorrerá por videoconferência devido aos constrangimentos causados pela pandemia.

As duas centrais sindicais deverão aproveitar a reunião da CPCS para defender a melhoria dos apoios aos trabalhadores e às famílias, nomeadamente ao nível da manutenção dos rendimentos e do emprego.

As confederações patronais deverão pedir ao Governo medidas na área fiscal, para compensar as restrições impostas no âmbito do combate à pandemia, e celeridade na atribuição dos apoios financeiros previstos.