Economia europeia regressa aos níveis pré-pandemia em 2022

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, disse hoje que a economia europeia vai regressar aos níveis pré-pandemia em 2022, ligeiramente mais cedo do que estimado, apesar "do desafio" criado pelo crescimento abaixo do esperado este ano.

"Como a recessão em 2020 não foi tão profunda como se esperava, e graças aos avanços em matéria de vacinas, projetamos agora que a economia da União Europeia regressará ao seu nível de Produto Interno Bruto [PIB] pré-crise já em 2022", declarou Paolo Gentiloni.

Falando em conferência de imprensa em Bruxelas na apresentação das previsões macroeconómicas intercalares de inverno, o responsável admitiu porém que situação económica "continua a ser um desafio", numa altura em que a pandemia da covid-19 continua bem presente e a atrasar o ritmo de recuperação económica na União Europeia.

"Desde o outono, muitos Estados-membros reintroduziram ou reforçaram as medidas de contenção em resposta ao ressurgimento das infeções e, mais recentemente, à propagação de novas variantes mais contagiosas do coronavírus", observou Paolo Gentiloni.

O comissário notou ainda que, apesar de estas medidas "serem necessárias", é "claro que afetam a atividade económica, embora em muito menor grau do que na Primavera do ano passado".

A Comissão Europeia voltou hoje a rever em baixa o ritmo da recuperação económica este ano na Europa, que "permanece nas garras da pandemia da covid-19", estimando que a zona euro cresça 3,8% e a União Europeia 3,7%.

Face às anteriores previsões macroeconómicas de outono, Bruxelas retira quatro décimas tanto às estimativas de crescimento económico na zona euro para 2021 -- em novembro antecipava uma subida do PIB de 4,2%, o que já constituía uma forte revisão em baixa face às previsões de verão, de 6,1% -, como do conjunto da UE, para o qual previa há três meses uma subida do PIB de 4,1% este ano.