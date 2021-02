Marítimo com seis alterações para o Santa Clara

Milton Mendes procedeu a um total de seis alterações no onze inicial do Marítimo, que pelas 19 horas recebe o Santa Clara, em jogo referente à 18.ª jornada da Liga NOS, que tem lugar no Estádio do Marítimo.

No eixo da defesa o técnico verde-rubro fez entrar o guarda-redes Caio Secco, em lugar de Amir, com Zainadine a ocupar o lugar de René Santos e o sueco Soderstrom para o lugar de Leo Andrade.

Já no meio campo destaque para as entradas de Correa e Pedro Pelágio em detrimento de Bambock e Rafik Guitane, enquanto no ataque Milson ocupa o lugar do reforço Sassá.

Eis o onze dos verde-rubros: Caio Secco, Soderstrom Zainadine, Lucas Áfrico, Marcelo Hermes, Rúben Macedo, Pedro Pelágio, Correa Jean Irmer; Milson e Joel Tagueu.

Quanto ao Santa Clara, orientado por Daniel Ramos, irá se apresentar com o seguinte onze: Marco, Ramos, Fábio Cardoso, Mikel Villanueva, Mansur, Hide, Anderson Carvalho, Lincoln, Diogo Salomão, Cryzan e Carlos Junior.

Rui Costa, do Porto será o árbitro da partida.