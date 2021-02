Mais importante do que mostrar é pontuar

Mais importante do que a boa exibição são os resultados conseguidos pela equipa, defendeu João Pedro Mendonça, médico e adepto do Nacional, numa reacção a mais uma vitória dos alvinegros, ontem frente ao Boavista por 0-1. É o quarto jogo sem perder, sublinha o DIÁRIO, que chama o tema para primeira página.

João Pedro Mendonça destacou o trabalho da equipa técnica que tem contribuído para a estabilidade da equipa, bem como os ganhos com as aquisições de Inverno. O adepto e médico do clube entende que se o Nacional conseguir ficar pelo meio da tabela é um bom resultado para este campeonato.

