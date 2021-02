"Qualquer empresa na Madeira pode ser competitiva neste momento”, garante o presidente do Governo Regional. “Desde que tenha pessoas inteligentes, determinadas e com capacidade de trabalho”, acrescenta Miguel Albuquerque, que dá o exemplo do empresário Maurílio Caires.

Palavras do presidente do Governo Regional no final da visita à empresa Maurílio Caires Informática.

Propriedade do empresário Maurílio Caires, a MCI Informática foi criada em 1997 e possui mais de mil clientes, distribuídos por Portugal Continental, Madeira e Açores. Dedica-se primordialmente ao renting de equipamentos de impressão e cópia, ao comércio de equipamentos informáticos e a serviços de outsorcing na área da Informática.

A conclusão de Albuquerque chegou depois de ouvir o “grande empresário” Maurílio Caires afirmar sem rodeios que nesta fase da pandemia, “na área das novas tecnologias todos cresceram. Há males que veem por bem”, admitiu.

Para que não ficassem dúvidas, o empresário revelou ter crescido “25% o ano passado” e este ano, apesar de ainda estar a começar, não fez por menos: “Vamos crescer mais ainda. Vamos nos afirmar cada vez mais no panorama regional e nacional”, perspectivou.

Maurílio Caires reconheceu que por estar numa ilha “as dificuldades são maiores” mas “o madeirense é um vencedor, o madeirense é um guerreiro e naturalmente com o nosso espírito de sacrifício e de luta, conseguimos ultrapassar essas dificuldades e também, com alguns apoios”, admitiu.