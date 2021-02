Mais de 10 mil idosos com mais de 80 anos serão vacinados nesta segunda fase

Mais de 10 mil idosos com mais de 80 anos deverão ser vacinados nesta fase na Região. Revelação feita esta tarde pelo presidente do Governo Regional, tendo em conta os cerca de 900 idosos em lares já vacinados de um universo, que no total da população residente, diz ultrapassar os 11 mil cidadãos.

À margem da visita à empresa MCI Informática, Miguel Albuquerque destacou o facto da vacinação contra a covid-19 contemplar “agora aos grupos de pessoas com mais de 80 anos”, além de todos os outros cidadãos ‘prioritários’, entre os quais alguns sectores da área decisória política, como foi o caso do próprio presidente, que esta manhã recebeu a primeira toma da vacina.

Aproveitou para lembrar que “esta semana vai ser uma semana muito importante de vacinação dos lares, em quase toda a ilha”, numa alusão à segunda toma da vacina.

Enalteceu de resto a grande operação logística que a vacinação envolve, inclusive quando for necessário vacinar a populações mais dispersas, uma operação que está a ser preparada com todos os cuidados que a situação exige.