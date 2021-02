Madeira continua a ver passar navios

Ontem, durante parte da tarde, um megaiate registado como 'Queen Miri' passou ao largo da Madeira sem poder atracar no Porto do Funchal, aquele que deveria ser o seu 'porto seguro' após longa travessia do Atlântico.

Este iate de luxo de 92 metros vinha da ilha de St. Marteen, nas Caraíbas e, como seria habitual, iria ficar atracado no molhe sul do Porto do Funchal. Mas, desta vez, por causa das restrições causadas pela covid-19 e, por conseguinte, pelo prolongamento das medidas (testagem à chegada e proibição de desembarque de passageiros e tripulantes sem teste negativo), pelas 14 horas "apareceu a navegar ao largo da costa sul da Madeira", conta o blog 'sergiocruises', acompanhando com algumas fotos.

Navio 'Mein Schiff 1' volta a passar pela Madeira Sem sequer chegar a fazer escala, este é um bónus da companhia Tui Cruises aos que, nesta altura, fazem cruzeiros azuis com arranque e paragens apenas nas ilhas Canárias

Tal como o 'Mein Shiff 1', que desde o início do ano já veio por mais de uma vez ver a paisagem da Madeira navegando a alguns quilómetros de distância. no passado dia 8 de Fevereiro passou por cá, proveniente de Canárias, com 1.200 passageiros e 770 tripulantes que vieram ver o pôr-do-sol.

Ver Galeria

O 'Queen Miri' foi construído em 2004 e renovado em 2016, já foi denominado 'Delma' e está registado nas Ilhas Marshall.

Tem capacidade para 36 passageiros em 18 camarotes, incluindo um master suite, duas cabines VIP, 7 cabines duplas e 8 'twin'. Todos servidos por uma tripulação de até 36 profissionais para garantir o serviço de luxo que promove.

O custo é algo fora do normal, desde 1.825 euros (mais despesas) por semana (preço de verão).

Aqui, algumas fotos deste iate de luxo que está ao serviço da Yatch Charter Fleet.

Ver Galeria Fotos DR/Yatch Charter Fleet

Por esta altura está perto de chegar a Gibraltar, onde irá começar a época de verão transportando quem pode pagar tanto luxo.