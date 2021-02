A Assembleia da República já não vai votar esta tarde a Proposta de Lei n.º 66/XIV/2.ª, que altera matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC submetida pelo Governo da República e que poderia comprometer o futuro do Centro Internacional de Negócios da Madeira. A pedido do deputado socialista Carlos Pereira, eleito pela Madeira, o diploma ser debatido, mas vai baixar à comissão especializada, para sofrer alterações, devendo acontecer o mesmo com o Projecto de Lei n.º 615/XIV/2.ª que altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, clarificando os critérios de concessão de benefícios às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira, submetido pelo PSD.

Caso o PSD não baixe a sua proposta, esta deverá ser chumbada no parlamento em Lisboa.