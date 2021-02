Nacional vence no Bessa (0-1)

O Nacional somou esta noite o seu quinto triunfo na I Liga, ao vencer pela margem mínima (0-1) o Boavista no Estádio do Bessa.

Numa jogo emotivo e com vários lances de perigo de ambas as equipas, a formação alvinegra foi feliz e veio a vencer com um auto-golo apontado ao minuto 43 por Nuno Santos.

Com este triunfo o conjunto orientado por Luís Freire manteve o nono lugar, agora com 21 pontos, enquanto os axadrezados ficam-se pelo 16.º posto com 14 pontos.