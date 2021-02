ISAL revela programa diferenciado na 'THINK International Conference'

Na próxima quinta-feira e sexta-feira, dias 4 e 5 de Fevereiro, o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) organiza a 1ª edição da 'THINK+ 2021 - International Conference on Management Hospitality and Tourism: a Multilevel Approach', que reunirá mais de sessenta investigadores internacionais para debater o futuro do Turismo.

A organização revela um programa ambicioso que contará com dois 'keynote speakers' internacionais: Eduardo Parra López (Professor Associado da Universidade de La Laguna e Professor convidado da Universidad Del Valle Guatemala, presidente da Associação Espanhola de Investigadores em Turismo) e Peter Wanke (Professor Associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e na COPPEAD Graduate Business School) .

Eduardo Parra López escolheu a S'ocial Media Marketing frente a un turismo de cambio: Aprendizajes y desafíos', como tema. Peter F. Wanke abordará 'Soft Computing na Pesquisa em Turismo'.

Programa ambicioso reconmhecido por entidades oficiais

O programa assenta em três pilares estratégicos: prática pedagógica; produção científica e valorização profissional. A conferência científica que reúne mais de uma centena de participantes, realiza-se online e as sessões de abertura e de encerramento são transmitidas nas redes sociais afectas à organização.

A sessão de abertura está marcada para as 18 horas, a 4 de Fevereiro, e conta com as intervenções oficiais da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques e do Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

Além destas intervenções, os discursos inaugurais cabem à vice-directora geral do ISAL, Sancha de Campanella e ao Chair do evento, Luís Sardinha, docente naquela instituição de ensino superior. Logo depois, é a vez dos 'Keynote Speakers' convidados intervirem.

Neste dia são apresentadas várias investigações científicas, em sessões paralelas, num total de 36 comunicações da autoria de 130 investigadores de diversos domínios e áreas de investigação.

Já a 5 de Fevereiro, a sessão de encerramento conta com a intervenção de Diogo Goes, também 'Chair' do evento; da vice-directora do ISAL, Sancha de Campanella e do presidente da Câmara do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

O programa revela ainda que neste segundo dia, acontecerá uma mesa redonda moderada pela docente Leonilde Olim, Co-Chair. São oradores convidados António Marto (presidente do Fórum Turismo de Portugal), João Nunes (empresário, AquaNature Madeira), Luz Silva (docente do ISAL e guia intérprete) e Tiago Oliveira (docente do ISAL e responsável por diversas áreas no Hotel FourViews Óasis).

O programa termina com a avaliação dos pósteres submetidos, que serão considerados pela comissão científica que seleccionar os três melhores para premiar e expôr.

Sobre a equipa do Think+

A organização do THINK+ está a cargo dos docentes do ISAL, como Sancha de Campanella, que preside ao comité de direcção; Diogo Goes e Luís Sardinha, 'chairs' do comité de organização e Andreia Carvalho e Leonilde Olim 'co-chairs' deste comité. Já o comité científico é coordenado por Sérgio Teixeira e constituído por mais de três dezenas de investigadores e docentes de vários centros de investigação e instituições do ensino superior europeias, ISAL, Universidade do Minho, Universidade da Beira Interior e da Middlesex University London, entre outras.

Sancha de Campanella destaca “a grande adesão por parte dos docentes e discentes do ISAL a esta iniciativa ” e que “este é um evento com especial relevo para a investigação e reflexão científica sobre as áreas de Gestão e do Turismo”. Referindo que “a conferência pretende ser um fórum aglutinador de pensamento científico, possibilitando o estabelecimento de novas sinergias com instituições de ensino superior e centros de investigação científica e com agentes económicos e profissionais do sector, nomeadamente o local”, acrescenta.

Luís Sardinha declara “esta conferência internacional tem como missão contribuir para a universalidade do conhecimento, alinhado com a estratégia do ISAL, que procura desenvolver iniciativas de cariz científico, fortalecendo as capacidades de comunicação científica, escrita ou oral, junto de toda a comunidade académica ”.

Ponteditora parceira do evento

De referir que esta iniciativa conta com a parceria da Ponteditora, que actua no mercado editorial científico de língua portuguesa e que publica as revistas e3 – Revista de Economia, Empresas e Empreendedores na CPLP, Herança – Revista de História, Património e Cultura, J² – Jornal Jurídico, JIM – Jornal de Investigação Médica e NAUS – Revista Lusófona de Estudos Culturais e Comunicacionais e jornal científico A Pátria.

Para acompanhar o programa da iniciativa na página siga para https://isalthink.wordpress.com/

Programa:

Hora Actividade 18h00 Abertura Solene 4 de fevereiro 2021 19h00 Mesa redonda 20h40 Sessões paralelas 22h30 Término do primeiro dia

Hora Actividade 18h00 Sessão de Encerramento 5 de fevereiro 2021 18h30 Mesa Redonda 20h00 Avaliação posters 20h30 Término do 2.º dia

LINKS de acesso para sessão de abertura e encerramento