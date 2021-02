Madeira mantém crescimento no Comércio Internacional de bens

Em 2020, o saldo da balança comercial da Região Autónoma da Madeira com o estrangeiro foi positivo em 102,7 milhões de euros (100,0 milhões de euros em 2019), mantendo-se assim a tendência crescente já manifestada desde 2017. A taxa de cobertura das importações pelas exportações em 2020 foi de 171,8%, superior à registada no ano precedente, que se fixou em 158,1%.

Em 2020, o total de exportações de empresas com sede na RAM rondou os 245,7 milhões de euros, tendo diminuído 9,7% face a 2019, enquanto as importações atingiram os 143,0 milhões de euros, recuando 16,9% comparativamente ao ano precedente. No ano em referência (2020), a maioria da saída de bens destinou-se a países terceiros (54,4% do total), enquanto do lado das importações manteve-se a preponderância dos países da União Europeia (77,3%).

Segundo os dados divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), esta informação refere-se somente ao comércio com o estrangeiro realizado por empresas sedeadas na Região Autónoma da Madeira, o qual é uma parcela ínfima da entrada e saída de bens na Região.

Os mesmos dados indicam que a maioria das trocas comerciais que a RAM realiza são com o Continente. No entanto, não existe, até ao momento, informação estatística sobre este tipo de comércio, embora os dados do carregamento e descarregamento de mercadorias nos portos regionais, disponíveis através das estatísticas dos transportes, sugiram que o mesmo é “largamente deficitário”.

Segundo os últimos dados apurados, relativos a 2019, as empresas sediadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) registaram 72,2% de exportações e 37,3% de importações.