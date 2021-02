CiTUR Madeira integra projecto internacional sobre património vivo

O Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo – Polo Madeira (CiTUR-Madeira) integra o projecto internacional para a sensibilização da população sobre a importância do património vivo.

Intitulado ‘OLIVE4ALL – Olive Heritage for Sustainable Development: Raising Community Awareness of Living Heritage”, o projecto visa explorar como o património oleícola pode tornar-se num instrumento de desenvolvimento sustentável em França, na Grécia e em Portugal.

É coordenado pela Universidade de Avignon e conta com vários parceiros não académicos em cada um desses países, entre os quais a Madeira Wine Company.

Esta empresa irá colaborar com o CITUR-Madeira no quadro de um estudo que pretende avaliar a viabilidade de uma transferência de ‘know-how’ entre os sectores vitivinícola e oleícola no que toca à exploração turística de produtos agroalimentares enquanto patrimónios vivos.

O OLIVE4ALL é financiado pelo programa europeu Joint Programming Iniciative Cultural Heritage and Global Change (JPI CH), tendo a candidatura sido apresentada no quadro do concurso “Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies (CHIP)”. Obteve a melhor classificação no processo de avaliação de um total de 90 candidaturas submetidas.

O CiTUR é uma unidade I&D do subsistema politécnico de ensino superior nacional que associa 17 instituições (universidades e politécnicos) e envolve mais de 200 investigadores. A Universidade da Madeira é polo da rede nacional CiTUR.