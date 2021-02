Vacinas motivam Debate DIÁRIO

O processo de vacinação contra a Covid em Portugal tem sido lento e polémico.

Várias questões se colocam e hoje queremos saber se concorda com os critérios seguidos e aceita que alguns políticos tenham prioridade sobre profissionais de saúde e idosos.

No Debate DIÁRIO de hoje também queremos saber o que acha das fraudes detectadas em Portugal numdia em que se sabe que autarcas, dirigentes de lares, funcionários da segurança social e do INEM estão no centro dos vários casos de vacinação indevida denunciados em vários pontos do país, alguns a ser alvo de inquéritos por parte do Ministério Público.

O Ministério da Saúde considerou já "inaceitável" qualquer utilização indevida de vacinas contra a covid-19, alertando que este ato pode ser "criminalmente punível", e pediu ao grupo de trabalho ('task force') que prepare uma lista de outras pessoas prioritárias. "A utilização indevida das vacinas contra a covid-19 pode constituir conduta disciplinar e criminalmente punível, em face da factualidade concreta que venha a apurar-se em sede de inquérito", afirmou o Ministério da Saúde em comunicado.

Também importa analisar a decisão dos deputados madeirenses que prescindem da vacina.

